Marvel’s Guardians of the Galaxy: ecco l’Accolades trailer

Mentre la preoccupazione avanzava prima del lancio di Marvel’s Guardians of the Galaxy a causa del flop di Marvel’s Avengers, bisogna ammettere che il titolo si è distinto, si è rivelato divertente, accattivante e anche piuttosto longevo. L’opera di Eidos Montreal e Square Enix ha saputo difendersi piuttosto bene ed è riuscito anche a posizionarsi secondo nelle classifiche di vendita nel Regno Unito.

Al suo debutto, Guardians of the Galaxy ha ricevuto anche molti elogi dalla stampa specializzata e dalla critica, totalizzando un metascore di 81/100 e soddisfacendo anche la nostra redazione. I punteggi e i voti ottenuti dalla critica sono stati successivamente evidenziati dall’Accolades trailer pubblicato su YouTube.

Marvel’s Guardians of the Galaxy si concentra sulle avventure spaziali di Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Groot, ovvero un improbabile squadra di inaffidabili eroi pronti a salvare la Galassia da una particolare “promessa“. Il gameplay di questo titolo permetterà al giocatore di vestire i panni unicamente di Star-Lord (alias Peter Quill) e di controllare durante i combattimenti il resto dell’equipaggio, dotato di abilità e poteri unici, come Groot che è in grado di revitalizzare il resto del team.

Durante gli scontri più duri, si potrà accedere all’adunata, ovvero una specie di time-out che permetterà a Star-Lord di conferire sicurezza e fiducia alla propria squadra e ne aumenterà i poteri e la potenza. Marvel’s Guardians of the Galaxy, di cui potrete vedere l’Accolades trailer di seguito, è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch (in Cloud) e PC.