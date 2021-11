Dragon Quest X Offline: pubblicate nuove informazioni

Square Enix ha pubblicato nuove informazioni e screenshot per Dragon Quest X Offline introducendo il protagonista, il sistema di battaglia. Di recente, in un’intervista, su Game’s Talk. net, Takuma Shirashi ha rivelato che i giocatori saranno in grado di collegare il proprio gioco offline con la versione online e trasferire i propri dati. Di seguito una panoramica:

Possibilità di reincarnarsi

in Dragon Quest X Offline , il protagonista controllato dal giocatore è un giovane umano che vive una vita pacifica con il fratello nel villaggio di Etene. Quando il protagonista muore in seguito a un certo incidente, la sua anima viene riposta nel corpo di un giovane di razza diversa morto nello stesso momento, e da lì inizia la loro grande avventura.

Combattimento a turni

Il combattimento in Dragon Quest X Offline utilizza il familiare sistema di combattimento a turni della serie.

Nuovo comando Tattica

Nel gioco puoi dare istruzioni generali al protagonista e al party con il comando Tattiche.

L’ascesa delle cinque tribù

Il protagonista parte con i suoi compagni per un’avventura per salvare il mondo di Astoltia tormentato dai demoni, viaggiando attraverso i continenti dove vivono le cinque tribù.

Ogreed – Il continente degli Ogreed è una terra aspra di montagne innevate e natura selvaggia. È la patria degli Orchi, un popolo del fuoco potente e coraggioso.

– Il continente degli Ogreed è una terra aspra di montagne innevate e natura selvaggia. È la patria degli Orchi, un potente e coraggioso. Isole Wena – Un gruppo di isole circondate dal mare con un clima caldo. È la patria dei Wetling, un popolo dell’acqua che canta canzoni d’amore.

– Un gruppo di isole circondate dal mare con un clima caldo. È la patria dei Wetling, un che canta canzoni d’amore. Eltona – Un tesoro della natura e possessore dell’Albero del Mondo. È la patria degli Elfi, un popolo del vento che rispetta la natura.

– Un tesoro della natura e possessore dell’Albero del Mondo. È la patria degli Elfi, un che rispetta la natura. Puku Land – Una terra di pianure lussureggianti e aree collinari. È la patria dei Poppets, un popolo dei fiori che vive di risate e sogni.

– Una terra di pianure lussureggianti e aree collinari. È la patria dei Poppets, un che vive di risate e sogni. Dwachakka – Una terra di roccia e sabbia dove giacciono antiche rovine. È la patria dei Nani, un popolo della terra che rispetta la ricchezza e la tecnologia.

Dragon Quest X Offline verrà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam il 26 febbraio 2022 in Giappone.