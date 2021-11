Gotham Knights potrebbe uscire in primavera 2022

Una delle uscite più importanti dell’anno prossimo sembra essere proprio quella di Gotham Knights della Warner Bros. Interactive Entertainment, prevista originariamente per un lancio nel corso di quest’anno e successivamente posticipata (come molti altri titoli in questo sfortunato 2021) al 2022.

Gotham Knights, sebbene non disponga ancora di una finestra di lancio più precisa, potrebbe arrivare entro la prossima primavera. Questo è emerso da Jin Park di Rokkan NY, il quale ha lavorato al branding e alla direzione artistica dell’opera. Egli, recentemente, ha pubblicato alcune concept-art sul suo sito web.

Ebbene, in queste concept-art figurerebbe un logo che presenta la scritta “Spring 2022“, che significa che Gotham Knights potrebbe essere previsto per la prossima primavera (dal 20 marzo al 20 giugno 2022 per intenderci). Indizio ancor più sospetto, è rappresentato dalla cancellazione di questi post. Fortunatamente, però, The Game Post pare li abbia screenshottati a dovere e caricati qui.

Al fianco di questi screen, ritroviamo anche alcune note che dicono:

É l’inizio di una nuova fase di un franchise che si è sempre e solo concentrato su personaggio carismatico e travolgente e che ora porrà la sua attenzione su altri quattro eroi che si ritroveranno a vestire i panni di protagonisti.

Come si è visto dai trailer pubblicati precedentemente, i quattro “cavalieri” di Gotham si ritroveranno a scontrarsi contro la Corte dei Gufi e i suoi temibili assassini Talon. Gotham Knights arriverà presumibilmente durante la prima metà del 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.