Battlefield 2042: l’open beta è stata giocata da oltre 7 milioni di giocatori

Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre e, prima del suo lancio, il mese scorso ha rilasciato la sua open beta.EA ha affermato più volte che la beta era basata su una build precedente del gioco. Detto questo, sembra che la beta dello sparatutto abbia avuto un discreto successo.

Parlando durante la recente chiamata sugli utili trimestrali di EA, il CEO Andrew Wilson ha rivelato che la open beta di Battlefield 2042 è stata giocata da 7,7 milioni di giocatori. Nel frattempo, durante il suo periodo di accesso anticipato (che era disponibile per gli abbonati a EA Play o per coloro che hanno preordinato il gioco), la beta ha avuto 3,1 milioni di giocatori, che, afferma Wilson, è il più grande periodo di accesso anticipato di EA per una beta finora. Di recente, DICE ha anche confermato che varie funzionalità che mancavano alla beta saranno incluse nel gioco finale. Funzionalità come il sistema Ping, Big Map e altro saranno presenti nella versione finale, il che dovrebbe essere un sospiro di sollievo per i fan preoccupati. Gli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass possono anche accedere a una prova gratuita di 10 ore del gioco a partire dal 12 novembre. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.



Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin.