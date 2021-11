Elden Ring: ecco l’atteso gameplay

Oggi 4 novembre è stato il giorno dell’attesissimo reveal ufficiale del gameplay di Elden Ring, action RPG targato Bandai Namco e FromSoftware. Lo abbiamo seguito anche nella nostra live su Twitch, e potete vederlo nel filmato in fondo alla notizia.

Qualche tempo fa era uscito un breve video leakeato, mentre ufficialmente eravamo fermi al trailer del Summer Game Fest, oggi invece i fan possono godersi ben 15 minuti di gameplay puro, senza montaggi.

Le immagini arrivano dalla versione PC, non ancora ultimata, e la sezione inizia dal site of grace, una zona in cui riposarsi. Nella prima parte si possono vedere gli scorci paesaggistici, tra esplorazione e anche l’utilizzo del cavallo, con tanto di combattimento contro un drago. Viene mostrata la mappa, con i markers per possono essere messi per i luoghi più importanti, così come l’utilizzo dei “beacon” per orientarsi. Si vede anche l’utilizzo del cannocchiale per vedere più lontano e le fasi stealth con cui sorprendere i nemici.

Ovviamente anche le battaglie sono state mostrate nel dettaglio, con tanto di invocazione di spiriti che combattono al proprio fianco.

Una sezione mostra anche la parte online in cui due giocatori si muovono in una foresta piena di deadly creatures e combattono un boss, mostrando lo spettacolo dei combattimenti con magie a quant’altro.

Dopodiché si vede un dungeon nelle catacombe, e parte un filmato in cui si vede la misteriosa Malenia. Nella parte finale si può vedere un imponente castello (Stormveil Castle) così come imponente è l’ultima boss fight che viene fatta vedere.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S a partire dal 25 febbraio 2022.

Poi è stata mostrata la collector’s edition avvistata precedentemente, in cui risalta la statua di nove pollici di Malenia con la Spada di Miquella, e la replica dell’elmo in scala 1:1. Potete vederle nel sito ufficiale e nel tweet qui sotto.