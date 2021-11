VelocityOne Controller diventa uno dei prodotti più prenotati

Turtle Beach Corporation, azienda leader nel settore degli accessori da gaming, annuncia oggi che il rivoluzionario VelocityOne Flight simulation control system per Xbox e PC è diventato uno dei prodotti più pre-ordinati di sempre dell’azienda, con oltre 21mila fan che si sono da subito accaparrati il prodotto.

Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation, ha dichiarato:

I pre-ordini di VelocityOne Flight dal nostro sito esauriti in così pochi minuti rappresentano un inizio meraviglioso per il nostro ingresso nel mercato in rapida crescita dell’hardware per la simulazione di volo. Se non siete stati in grado di prenotarne uno tramite pre-ordine, ci saranno ulteriori quantità disponibili a ondate dopo il lancio di VelocityOne Flight il 14 novembre.



Annunciato durante l’E3 2021, il VelocityOne Flight ha ottenuto il “Best of Show” da Android Authority e rappresenta la coraggiosa incursione di Turtle Beach nel mercato dell’hardware per le simulazioni di gioco. Il VelocityOne Flight è il sistema di controllo definitivo, sviluppato in collaborazione con ingegneri aeronautici e piloti, da un team di Turtle Beach dedicato con oltre 20 anni di esperienza nella creazione di controller per simulazioni di guida e di volo.

I giocatori che cercano l’ultima esperienza di simulazione di volo su Xbox Series X|S e PC Windows 10 non devono cercare altro che l’innovativo sistema VelocityOne Flight di Turtle Beach. Progettato per Xbox e sviluppato in collaborazione con ingegneri aeronautici e piloti, VelocityOne Flight include tutto ciò che serve per prendere il volo. Il quadrante della manetta incluso, insieme al compensatore dedicato e alla cloche realistica con comandi della manetta integrati, forniscono a tutti i piloti casalinghi un’intera suite di comandi pronti all’uso. Comandi di leva doppi e di Vernier, insieme a 10 pulsanti programmabili, garantiscono un’esperienza realistica sia di aerei leggeri che di jet pesanti. I comandi della manetta sono completamente personalizzabili, con maniglie e levette per riprodurre fedelmente il velivolo preferito. Una semplice connessione USB offre agli utenti una configurazione facile sia che si giochi su una console Xbox Series X|S.