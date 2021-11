Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Rui e Akaza si uniscono al roster della Versus Mode

Oggi, SEGA è orgogliosa di annunciare che Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, il videogioco ufficiale dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ha ricevuto il primo dei suoi aggiornamenti gratuiti post-lancio su PlayStation 5 , PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam. Questo nuovo aggiornamento include l’aggiunta di due personaggi giocabili che si uniscono al roster nella modalità Versus.

I giocatori ora possono anche sfidarsi in una varietà di missioni online che consentono loro di guadagnare Kimetsu Points che possono utilizzare per sbloccare fantastici premi. Tutti questi nuovi contenuti saranno disponibili subito dopo che gli utenti avranno scaricato e installato l’ultimo aggiornamento per il gioco (v1.11).

Ricordiamo che i giocatori devono essere sulla stessa versione di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles per giocare online insieme, quindi consigliamo a tutti di installare l’ultima patch per garantire la compatibilità.

Ecco le caratteristiche principali del gioco