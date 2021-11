Shin Megami Tensei V: il gelido Sui-ki

Anche quest’oggi, ATLUS ci delizia con un nuovo personaggio di Shin Megami Tensei V. Nel video che vediamo sul profilo YouTube ufficiale ammiriamo un demone già presente nella saga, un gelido distruttore. Tali demoni ci accompagneranno nel nostro viaggio nel Da’at, luogo dove affronteremo ogni sorta di difficoltà

Dopo gli inganni di Loki, ci troviamo davanti ad il gelido Sui-ki

Sui-ki letteralmente significa ”Oni d’acqua”, lui è uno dei quattro oni controllati da Fujiwara-no-Chikata. Come sappiamo gli Oni sono creature mitologiche del folklore giapponese, simili ai demoni e agli orchi occidentali; sono riconosciuti per la loro forza e per la loro affinità elementale. Sui-Ki infatti può congelare qualsiasi cosa fino al midollo.

Li vediamo armati della loro mazza ferrata che vagano in territori paludosi, le loro mosse sono principalmente fisiche e glaciali

Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 12 Novembre, un giorno dopo l’uscita nipponica in esclusiva su Nintendo Switch