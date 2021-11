Milan Games Week 2021: eBay è Main Digital Partner

eBay sarà presente dell’edizione 2021 di Milan Games Week & Cartoomics, in qualità di Main Digital Partner di uno degli appuntamenti dedicati al mondo del gaming e del fumetto più attesi di quest’anno. Aperto al pubblico dal 12 al 14 novembre presso Fiera Milano Rho e organizzato da Fiera Milano e Fandango Club Creators, la manifestazione rappresenta quest’anno un’unicità, perché unisce per la prima volta i due storici eventi milanesi per un weekend esclusivo dedicato agli esports, ai fumetti e alla cultura pop in tutte le sue sfumature.

Per la prima volta al fianco della manifestazione, eBay parteciperà a Milan Games Week & Cartoomics con iniziative che coinvolgeranno visitatori, appassionati del gaming e di collezionabili. All’evento, infatti, eBay sarà presente con uno stand che animerà il weekend proponendo una selezione di rari oggetti da collezione con QR code per acquistarli direttamente su eBay, una serie di incontri con seller di eBay e con influencer come Cydonia, Kurolily, KeNoia e i Playerinside e un secret spot con postazione gaming e gadget in regalo.

Su eBay è possibile scoprire videogame e collectibles in vendita a questa pagina.

Se negli anni sono sempre più aumentati gli amanti del gaming, è con la pandemia che, in Italia, la passione per i videogiochi ha avuto il suo apice. Come emerge dal Rapporto IIDEA-CENSIS “Il valore economico e sociale dei videogiochi in Italia”, nel 2020 hanno giocato ai videogame 16,7 milioni di persone in Italia e, durante il lockdown, hanno giocato più a lungo ai videogiochi il 24% dei giocatori nell’aprile 2020 ed il 19% nel giugno dello stesso anno. Il 20% dei giocatori rispondenti in aprile, poi, si definiva un neofita, dichiarando di aver iniziato a giocare ai videogame da un mese e un ulteriore 9% di aver scoperto in quel periodo nuovi videogiochi.

Una passione, quella per il gaming e il mondo dei comics, in grado di accomunare generazioni diverse e sempre più condivisa. Basti pensare che, solo in Italia, negli ultimi 2 anni le vendite di collezionabili, console e videogames usati hanno registrato su eBay crescite a doppia cifra: +49% l’incremento delle vendite di collezionabili rispetto a 2 anni fa e +13% rispetto all’anno scorso. Le carte da gioco, in particolare, hanno segnato un +120% rispetto a 2 anni fa e +70% rispetto all’anno scorso. Stesso successo anche per i cimeli sportivi: quest’anno, su eBay ne sono stati venduti il 77% in più rispetto a due anni fa e il 27% in più rispetto al 2020, così come per le console e i videogames di seconda mano, rispettivamente +60% e +22% rispetto a 2 anni fa.

Quello per cui si è speso di più? Una figurina di Honus Wagner, desiderio di ogni collezionista sportivo e costata al fortunato acquirente 1,1 milioni di $. Per poco meno di 937.000$, invece, sono stati acquistati gli storici All-Star Comics, ormai in vetta all’olimpo dei fumetti e, in tema di cimeli sportivi, per 578.000$ è stata venduta su eBay la mazza da baseball di “Shoeless” Joe Jackson. Successo su eBay anche per le figurine delle star sportive: quella del 2000 del Playoff Contenders Championship autografata dalla star del football americano Tom Brady è stata venduta per la cifra di 400.000$, mentre per quella Metal Universe Precious Metal Gems di Michael Jordan datata 1997 qualcuno è stato disposto a sborsare 350.000$. 250.000$, invece, è costata la carta Black Lotus dell’espansione Alpha, tra le più rare e costose di tutto Magic The Gathering, valutata 10 da PSA.

Quanto siamo disposti a spendere, invece, in Italia? Per Tytus e Megator, i personaggi di Masters of the Universe, un utente ha speso 3.500€. Stessa cifra spesa anche per una statua di Spiderman in vetroresina a dimensioni reali, mentre uno scudo di Capitan America in alluminio è stato venduto per 2.000€. Le ultime tendenze mostrano come non solo i cimeli sportivi e i beniamini dei fumetti siano una passione degli italiani, ma anche i pezzi da collezione come Pokémon hanno visto le vendite aumentare: per la carta da gioco collezionabile Espeon Play Promo Sealed Japanese – Gold Star sono stati spesi oltre 9.000€ e per una box Set Base Prima Edizione in italiano 8.000€.