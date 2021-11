Fortnite: arriva Jinx di League of Legends

Jynx di League of Legends, nella sua versione “Arcana” è pronta a debuttare all’interno di Fortnite. Dalla notte tra il 4 e il 5 novembre, all’una, la marksman del MOBA Riot arriverà infatti nel battle royale di Epic.

Come scritto nel sito ufficiale, per celebrare il lancio della serie animata Arcane di Riot Games su Netflix, Jinx di farà il suo esplosivo debutto in Fortnite.L’iconico personaggio del MOBA a squadre di Riot causerà scompiglio nell’Item Shop: catturatela finché potete e partecipate al caos quando League of Legends arriverà nell’Epic Games Store.

UNA SCIA DI CAOS DA ZAUN ALL’ISOLA

L’Arcane Jinx Outfit sarà presente nell’Item Shop così come altri oggetti del set Arcane: League of Legends. Divertitevi con il Jinx’s Dream Monkey Back Bling e, costruito con parti di Pow Pow in eccesso, prendete il Pow Pow Crusher Pickaxe. Inoltre, fate finta che Piltover sia il tuo parco giochi con il brano Playground (strumentale) Lobby (dalla colonna sonora originale Arcane).

Fortnite Arcane Jinx Outfit

I giocatori avranno la possibilità di acquistare l’Outfit, il Back Bling, il Pickaxe e la Lobby Track nell’Arcane Jinx Bundle, che include anche lo Jinxed Spray e le schermate di caricamento Wreaking Havoc e Katchoo!

Qui sotto potete vedere il trailer.