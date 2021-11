Splitgate: aggiornamento in arrivo!

Ci sono novità in casa 1047 Games, dei nuovi grossi aggiornamenti per il loro titolo Splitgate. Infatti hanno rivelato un importante aggiornamento sulla gestione delle partite personalizzate, che consente ai giocatori un controllo senza precedenti sul tipo di partite che desiderano creare

Nella modalità personalizzata, attualmente, i giocatori possono creare le proprie partite e giocare con gli amici. L’aggiornamento di oggi concede loro la possibilità di definire i tratti della propria squadra, creando partite asincrone incredibilmente varie. Ad esempio, la squadra A potrebbe avere una vita sovralimentata, ma non essere in grado di utilizzare i portali e la squadra B avere molta meno vita, ma l’uso di portali e armi più pesanti. Questo è il primo di molti aggiornamenti pianificati per migliorare le funzionalità delle partite personalizzate, per un sempre maggiore divertimento dei fan.

Le variabili sono davvero tantissime e ora, con l’aggiornamento, i giocatori sono in grado di salvare le proprie modalità di gioco personalizzate e ricaricarle quando vogliono. Inoltre, ci saranno sempre preimpostazioni per i giocatori che desiderano organizzare una partita in modo più rapido e snello.

L’altra importante notizia è la fine del Season Pass 0!. Il Season Pass 0 è stato disponibile dal primo giorno del titolo, ma adesso sta per giungere al termine. Il termine è fissato al 30 Novembre, ma non resteremo a bocca asciutta; infatti il 1 Dicembre uscirà un nuovo Season Pass con contenuti unici.

Il team sta ancora lavorando all’uscita della versione 1.0 per il titolo, prevista entro il 2022