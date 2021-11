Tom Clancy’s Rainbow Six Sweden Major: annunciata la data dell’evento

Ubisoft annuncia che il Tom Clancy’s Rainbow Six Sweden Major si terrà dall’8 al 14 novembre 2021 al Gasklockorna di Gävle, Svezia. Le migliori squadre delle quattro le leghe regionali di Rainbow Six Esports gareggeranno via LAN per il titolo e l’opportunità finale di guadagnare punti nella Classifica Globale nella corsa alla qualificazione per il Six Invitational 2022.

Avendo come priorità la salute e la sicurezza dei nostri giocatori professionisti, dei fan, del personale e dei partner, l’evento sarà organizzato seguendo rigorose precauzioni sanitarie e non sarà aperto a nessun pubblico in loco. Dopo aver superato la fase a gironi dall’8 al 10 novembre, le migliori otto squadre affronteranno i Playoff del 12 e 13 novembre e le 2 squadre migliori affronteranno il Grand Final il 14 novembre

8 – 10 novembre: Fase a gironi

12 – 13 novembre: Playoff

14 novembre: Finale

Presentato da Ghassan “Milosh” Finge assieme a una squadra di commentatori e analisti come Tim “AceOfPyrite” Leaver e Parker “Interro” MacKay, lo Sweden Major darà anche il benvenuto, nella squadra dell’evento, ad alcune personalità-chiave di Rainbow Six Siege, come il vincitore di due Invitational, Niclas “Pengu” Mouritzen.

Queste sono le 16 squadre in gara:

Dall’Asia-Pacific League:

SANDBOX GAMING

Invictus Gaming International

Chiefs Esports Club

DWG KIA

Dalla European League:

Team BDS

Team Empire

Team Vitality

Rogue

Dalla Latin-American League:

FURIA Esports

Team oNe Esports

FaZe Clan

Ninjas in Pyjamas

Dalla North American League:

Spacestation Gaming

Oxygen Esports

Susquehanna Soniqs

DarkZero Esports

Maggiori dettagli sul Six Sweden Major come il format delle gare, il calendario, le squadre che partecipano, le misure di sicurezza, Twitch Drop e molto altro saranno disponibili nella Guida all’Evento: https://rainbow6.com/SwedenMajor2021