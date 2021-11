Hextech Expo: nuovo evento targato Riot Games

In occasione dell’uscita di Arcane, Riot Games questo mese ha selezionato sei città sparse per il globo che ospiteranno il primo Hextech Expo, portando nel mondo reale le meraviglie tecnologiche di Piltover viste in Arcane

Piltover, conosciuta come la Città del Progresso in Arcane e in League of Legends, grazie all’hextech ha imbrigliato il potere della magia creando una tecnologia agognata, incredibile e di potenza immane, che nelle mani sbagliate potrebbe generare il caos..

L’evento partirà da Parigi (dove la vetrina del negozio verrà svelata oggi) e si allargherà poi a Londra, Madrid, Istanbul, Singapore e Los Angeles, creando un’esperienza interconnessa per i fan di tutto il mondo. Prima della sera dell’apertura ufficiale, i visitatori di ogni locale potranno vedere in anteprima e interagire con le incredibili creazioni hextech esposte in vetrina.

Un portavoce di Riot Games ha dichiarato:

“Non dirò nulla per scaramanzia, ma siamo certi che i nostri nuovi negozi abbatteranno qualsiasi preconcetto dei fan riguardo all’hextech. Siamo super emozionati al pensiero di cosa vedrete in ogni location alla fine.”

Ecco le date dell’ Hextech Expo