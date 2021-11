Red Solstice 2 Survivors: primo DLC disponibile

Red Solstice 2 Survivors ha ricevuto opinioni abbastanza contrastanti durante il suo release, e infatti la gente non è stata troppo contenta del gioco in generale. Ciononostante, gli sviluppatori di Ironward hanno continuato a supportare il titolo e adesso sono pronti a rilasciare il primo DLC del gioco: Howell-Barrex Inc, che sarà disponibile da oggi. Ci sono alcune cose di cui parlare: prima di tutto, questo DLC è a pagamento, e potrete riscattarlo assieme al Season Pass abbinato. Inoltre, abbiamo una storia per quello che accadrà durante il corso della nuova campagna aggiunta nel gioco, la cui descrizione dice:

“La caduta della Elysium Corporation ha lasciato un vuoto di potere che la Howell-Barrex Inc. è stata felice di sfruttare a suo vantaggio. Nei panni del comandante d’assalto, segui la storia di Edward Howell, del generale Barrex e degli IRON HAWKS nella loro campagna per respingere i mutanti STROL che invadono Marte. Regna vittorioso da solo o con un massimo di sette amici brandendo nuovi armamenti devastanti in 11 nuove missioni della campagna, 28 missioni secondarie e otto nuove mappe. Diventa un carro armato ambulante con l’esoscheletro Universal Bipedal Armoured System (UBAS). Combina l’UBAS con la nuova tuta da ingegnere in grado di fare rifornimento di combustibile e creare nuove opzioni tattiche per trasformarti in un messaggero di morte. Potenzia entrambi con un nuovo albero tecnologico, fai piovere distruzione con una nuova super arma e sblocca un nuovo livello di personalizzazione con il sistema Quartier Generale”.

I giocatori saranno contenti di avere nuovi contenuti da provare, e come ciliegina sulla torta, il gioco completo di Red Solstice 2 Survivors è disponibile su Steam con uno sconto del 40% fino a venerdì 12 novembre, quindi approfittate dell’occasione. Howell-Barrex Inc, invece, è scontato del 20 per tutta la durata della settimana, quindi l’occasione andrà in fumo una volta arrivato l’8 novembre.