UFC 4: arriva l’aggiornamento PRIME ICONS

Si torna sul ring ancora una volta dopo mesi di inattività, e infatti c’è aria di sfida in UFC 4. Il gioco di EA SPORTS non vuole proprio saperne di campare, e gli sviluppatori stanno continuando ad aggiornarlo per assicurarsi che i giocatori possano provare l’ebbrezza di picchiare duro con nocche e pugni. In particolare, oggi è uscito un trailer che mostra l’ultima novità in programma: l’aggiornamento PRIME ICONS. Proprio come suggerisce il nome, questo update porta il meglio del meglio per quanto riguarda i lottatori, e i fan sono stati molti espliciti nelle loro richieste. Volevano determinati personaggi, e sono stati accontentati, proprio in occasione dell’evento di UFC 268, il quale inizierà questo fine settimana. Ma vediamo cosa hanno aggiunto:

“Dal neo-inserito nella Hall of Fame, Georges St-Pierre, e dal campione dei pesi medi in carica, Anderson Silva, al grande Michael Bisping e alla nuova icona vivente, Khabib Nurmagomedov, l’aggiornamento EA SPORTS UFC PRIME ICONS celebra sei combattenti iconici all’apice della loro carriera rendendoli disponibili nel gioco al loro meglio. A grande richiesta, anche Islam Makhachev fa il suo debutto in UFC 4 come parte dell’aggiornamento”.

Ma le sorprese non sono finite: con l’aggiornamento PRIME ICONS arriva anche uno speciale pacchetto che include personalizzazioni per il profilo con sfondi, immagini, stili e tanti set di pantaloncini. Tuttavia non durerà per sempre, e potrete riscattarlo ad un prezzo moderato fino a giovedì 30 novembre di quest’anno. UFC 4 continua ad aggiornarsi nonostante la sua età e la competizione ferrea del momento, ed è davvero impressionante vedere un tale risultato, senza considerare che il titolo non ha ancora ricevuto un porting next gen, ma è probabile che verrà rilasciato un degno sequel per quel compito. UFC è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, e se siete amanti della lotta, dovete provarlo per il brivido e lo spirito della competizione.