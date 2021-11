League of Legends Wild Rift: ecco Caitlyn

Il nuovo campione ad arrivare su League of Legends Wild Rift è stato svelato da alcune settimane, ma oggi è arrivato finalmente il suo debutto con una vetrina campioni dedicata. Lo Sceriffo di Piltover, Caitlyn, è pronta a portare giustizia nella Landa degli Evocatori con alcune modifiche attuate al suo gameplay e specialmente al suo look. Caitlyn è stata un campione molto vecchio, quindi per l’occasione Riot Games ha pensato di aggiornarla per far si che abbia uno standard più moderno; e soprattutto, ora sembra molto più “british”. Senza ulteriore indugi, ora, vediamo il kit del campione, e analizziamo le sue abilità su League of Legends Wild Rift:

Passiva: Colpo alla testa : ogni 6 attacchi base, il settimo guadagna danno aumentato. Se Caitlyn attacca in un cespuglio, l’attacco base da due cariche anziché una sola.

: ogni 6 attacchi base, il settimo guadagna danno aumentato. Se Caitlyn attacca in un cespuglio, l’attacco base da due cariche anziché una sola. Q: Pacificatore di Piltover : Caitlyn spara un proiettile frontale che danneggia ogni unità nemica nel tragitto. Quando colpisce il primo bersaglio, il proiettile si estende e il suo raggio d’ampiezza aumenta.

: Caitlyn spara un proiettile frontale che danneggia ogni unità nemica nel tragitto. Quando colpisce il primo bersaglio, il proiettile si estende e il suo raggio d’ampiezza aumenta. W: Trappola per Yordle : Caitlyn piazza una trappola, e può immagazzinarne fino ad un tot. Se un campione nemico ci passa sopra, viene intrappolato e per pochi secondi viene esposto, facendo si che il prossimo attacco base di Caitlyn infligga danno bonus e guadagna gittata d’attacco raddoppiata.

: Caitlyn piazza una trappola, e può immagazzinarne fino ad un tot. Se un campione nemico ci passa sopra, viene intrappolato e per pochi secondi viene esposto, facendo si che il prossimo attacco base di Caitlyn infligga danno bonus e guadagna gittata d’attacco raddoppiata. E: Rete a Calibro 90 : Caitlyn spara una rete davanti a se, danneggiando lievemente il campione nemico e rallentandolo. Il contraccolpo del proiettile spinge Caitlyn indietro e le dona il bonus danno dell’attacco base se colpisce un campione nemico.

: Caitlyn spara una rete davanti a se, danneggiando lievemente il campione nemico e rallentandolo. Il contraccolpo del proiettile spinge Caitlyn indietro e le dona il bonus danno dell’attacco base se colpisce un campione nemico. R: Colpo perfetto: Caitlyn si posiziona per qualche secondo, preparando un colpo perfetto ad un campione nemico e infine spara un potente proiettile che colpirà sicuramente il campione selezionato. Infliggerà danno bonus in base alla vita mancante, ma gli alleati del bersaglio possono posizionarsi davanti per bloccare il proiettile e assorbire loro il danno.

Il roster del gioco continua ad espandersi, e dal suo release continua imperterrito ad attirare giocatori da tutto il mondo.