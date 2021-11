Call of Duty Vanguard: la modalità Zombi avrà server dedicati

Call of Duty Vanguard arriva domani, e l’attesa è alle stelle. Per mesi è stato atteso da tutti quanti, e i fan in particolare non vedono l’ora di mettere le mani sulla nuova modalità Zombi, rimodernata e ricostruita per garantire un’esperienza unica nel suo genere. Con il trailer di debutto della modalità di oggi, abbiamo una chiara idea di cosa ci aspetta, ma Sledgehammer Games ha in serbo un’altra notizia entusiasmante: al lancio, Zombi avrà server completamente dedicati alla modalità, quindi girare in cerca di lobby e team sarà facile come bere un bicchiere d’acqua. Sembra che si siano preparati in anticipo, forse perché si aspettano un grande numero di giocatori al lancio, ed è normale avere questo punto di vista sempre pronto per ogni aspettativa. Questo contribuisce all’esperienza di tutti, che vogliano giocare in gruppo o da soli, e così facendo risolvono un altro problema, ovvero la durata prima del kick di un giocatore inattivo, visto che molto spesso le partite possono essere tenute in ostaggio da individui non proprio gentili. In seguito hanno in programma di aggiungere la pausa server, ovvero un modo per mettere brevemente in pausa le partite durante il gioco per prendersi una leggera pausa, o anche solo andare a fare qualche bisogno rapido, visto che al lancio la modalità Zombi non supporterà inizialmente questa feature. Ricordiamo che non sono stati i ragazzi di Sledgehammer Games ad aver progettato questa modalità, ma un altro gruppo: Treyarch Corporation, e il loro lavoro ha sicuramente mostrato i suoi preziosi frutti. L’annuncio dei server dedicati è stata proprio una loro comunicazione, e si sono sentiti in dovere di avvisare i giocatori prima del lancio ufficiale del gioco, per assicurarsi che tutti potessero essere al corrente della situazione. Call of Duty Vanguard arriva domani: siete pronti ad una nuova esperienza di fuoco?

Update: All #Vanguard Zombies lobbies (Public, Private, and Solo) will run on dedicated servers starting at launch for the smoothest experience possible! — Treyarch Studios (@Treyarch) November 4, 2021