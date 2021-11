My Universe Interior Design è finalmente disponibile

Per diventare un perfetto architetto e imparare a ristrutturare qualsiasi casa arriva My Universe Interior Design sviluppato da Magic Pockets, disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, dispositivi Mac e PC. La società ha anche pubblicato un trailer di lancio. Con My Universe – Interior Designer si potrà creare e gestire la propria agenzia di interior design. Una volta stabilito il progetto, ci si dovrà mettere all’opera per disegnare la casa perfetta per i vostri clienti. Completando diversi obiettivi si aumenta il livello di notorietà dell’agenzia, e si potranno quindi sbloccare nuovi oggetti e nuovi stili, per diventare il miglior interior designer della città.

Dall’appartamento al condominio, alla casa fino alle ville, con My Universe – Interior Designer sarà possibile dare libero sfogo alla tua creatività. In modalità Costruzione si potrà modificare la struttura della casa demolendo i muri, rimuovendo il pavimento in legno duro, la carta da parati o le piastrelle, dipingendo, fissando l’impianto elettrico o aggiungendo una presa dell’acqua. In modalità Decorazione, sarà necessario scegliere i mobili e posizionarli al meglio, ma anche le piante, i tappeti, le carte da parati, le tende e qualsiasi altro oggetto d’arredo.

Caratteristiche

personaggio, crea la tua agenzia e preparati a vivere la vita dei tuoi sogni di interior designer!

personalità e dl loro gusto, per creare la casa dei loro sogni! Completa i tuoi obiettivi per aumentare il tuo livello e sbloccare nuovi oggetti.

rimpiazzare piastrelle rotte, posa dei tappeti…I lavori di ristrutturazione presto non avranno più segreti!

personaggio diventa sempre più bravo e i tuoi progetti prendono forma.

oggetti.

My Universe Interior Design è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, dispositivi Mac e PC.