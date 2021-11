Marvel’s Avengers: in arrivo Spider-Man e molto altro

Sappiamo tutti che Marvel’s Avengers non ha ottenuto il successo sperato da Square Enix e Crystal Dynamics. Uscito un anno, nonostante tutte le critiche ricevute, il team di sviluppo non ha smesso un secondo di supportare il gioco a seguito del lancio. A proposito di supporto, siamo a conoscenza del fatto che molto presto arriverà un nuovo grande aggiornamento per il titolo, come già anticipato quest’estate.

Marvel’s Avengers, infatti, il giorno 30 novembre 2021 riceverà un consistente aggiornamento che includerà l’introduzione di un nuovo personaggio giocabile, di nuove attività e molto altro ancora. Il nuovo eroe in arrivo è il celeberrimo Spider-Man, già protagonista di qualche titolo in esclusiva per PlayStation. L’uomo-ragno sarà disponibile unicamente per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 del gioco e disporrà di elementi di trama unici.

Al termine del mese, oltre a Spider-Man, vedremo l’aggiunta di un nuovo raid, perlopiù basato sulla più recente espansione del gioco: War for Wakanda. L’evento in questione prende il nome di “Discordant Sound“. Altre aggiunte riguardano l’aumento dei livelli di potenza, una revisione del modo in cui funziona l’aggiornamento dell’equipaggiamento di ciascun personaggio e nuovi sistemi per guadagnare valuta in-game.

Ecco quanto comunicato in relazione al raid:

I raid in Marvel’s Avengers rappresentano una delle prove più importanti da affrontare grazie al gioco di squadra. Richiedono lo studio di una strategia e la piena collaborazione di una squadra composta da quattro giocatori che possano contare sull’equipaggiamento di fascia più elevata. Dopo gli eventi dell’espansione War for Wakanda, il mostro sonoro Klaw al Vibranium Mound per distruggere il Wakanda. Black Panther e gli Avengers dovranno fermarlo prima che possa avere successo nella sua spietata missione.

Tutte le novità sono state annunciate tramite il sito web ufficiale di Square Enix e potrete leggerle qui. Ricordiamo a tutti che il nuovo aggiornamento arriverà il giorno 30 novembre 2021 e che Marvel’s Avengers è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.