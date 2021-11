Total War WarHammer III: arriva il 17 febbraio 2022 con Day One anche su Game Pass

Inizialmente previsto per la fine del 2021, la data di lancio per Total War Warhammer III è stata posticipata. Recentemente SEGA e Creative Assembly avevano annunciato che il terzo capitolo nato con la collaborazione di Games Workshop e disponibile su PC tramite Steam e Epic Games Store era stato posticipato a inizio 2022.

Sega e The Creative Assembly hanno confermato la nuova data di uscita, annunciando che il titolo sarà disponibile dal 17 febbraio 2022. La cosa più interessante è che insieme a Steam, verrà lanciato anche per Xbox Game Pass per PC durante il primo Day One. Questo segna effettivamente il debutto della serie sul servizio.

Total War: Warhammer 3 porta l’attenzione sui Reami del Caos mentre i vari Dei del Caos combattono per il controllo. Nel frattempo, il Grand Kathay e Kislev combattono contro l’assalto dei demoni mentre si scontrano tra loro per il dominio. Oltre a difendere il proprio territorio, i giocatori possono anche invadere i Reami del Caos per recuperare utili artefatti, affrontandosi in travolgenti combattimenti di Sopravvivenza. Sebbene verrà lanciato con una moltitudine di campagne e offrirà una rigiocabilità significativa, Total War: Warhammer III riceverà anche molti aggiornamenti post-lancio e contenuti gratuiti. The Creative Assembly promette anche alcune sorprese in più lungo il percorso per il lancio. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Recluta eroi leggendari, raduna potenti eserciti e crea un impero leggendario nell’avvincente campagna a turni. Scendi in campo e comanda le tue forze in battaglie in tempo reale ricche di dettagli e spettacoli strabilianti. Total War: WarHammer III è la conclusione catastrofica della trilogia. Raduna le tue forze ed entra nel contorto Regno del Caos. Conquisterai i tuoi Demoni… o li comanderai?

Vengono dalle montagne del lutto, con ascia, spada e lama da macellaio. Gli Ogre sono sul sentiero di guerra… e sono AFFAMATI. Total War: Warhammer III introduce nel gioco due nuovi Lord leggendari, nuovi agenti e unità, oltre a una serie di caratteristiche e meccaniche specifiche.

Total War Warhammer III sarà disponibile dal 17 febbraio 2022 per PC tramite Steam, Epic Games Store e Game Pass.