Forza Horizon 5 ottiene la valutazione più alta del 2021 su Metacritic

Disponibile solo per alcuni utenti grazie all’Early Access, Forza Horizon 5 sta per arrivare su console a livello internazionale e, con la sua uscita, stanno anche arrivando le prime valutazioni del progetto di Playground Games, le quali non si stanno di certo tirando indietro nell’elogiare l’elevata qualità di questo vasto racing game (clicca qui per leggere la nostra recensione).

Le recensioni di Forza Horizon 5 sono già state pubblicate e i complimenti alla software house sono arrivati da ogni dove, persino su Metacritic. Anche su questo sito, in cui i voti sono il risultato di una media, il simulatore di corse open-world è riuscito a scalare molto rapidamente le classifiche e a posizionarsi al primo posto, in qualità di videogioco con il voto più alto del 2021.

Un risultato eccellente per l’opera di Playground Games, la quale, su Metacritic, ha totalizzato un punteggio complessivo di 91/100! L’unico titolo a reggere il confronto è l’ottimo platform Psychonauts 2 che, nella sua versione Xbox One, ha ottenuto un punteggio equivalente a quello riscontrato per Forza Horizon 5 (frutto della media di solamente 10 recensioni). Nella sua versione “principale”, però, ovvero su Xbox Series X/S, l’avventura di Double Fine Productions ha ottenuto un voto pari a 87/100.

La quinta iterazione della serie Forza Horizon, perciò, rimane imbattuta: per questo risultato, inoltre, non vanno presi in considerazione i voti delle edizioni nuove di videogiochi non recenti. Un esempio di queste può essere rappresentato da Hades per PlayStation 5 (93/100) oppure Disco Elysium: The Final Cut (97/100), i quali sono usciti già negli anni scorsi nella loro versione “base”.

Il voto decisamente alto del racing game è il risultato di una grafica mozzafiato, una qualità tecnica impeccabile, un’ottima densità di attività da affrontare, un open-world immenso e un eccellente assortimento di automobili. Forza Horizon 5, ricordiamo, è in arrivo il 9 novembre 2021 su Xbox Series X/S, Xbox One (già sul Game Pass a partire dal day-one) e su PC.