Shovel Knight Pocket Dungeon: lo sviluppo è terminato

Sebbene Shovel Knight Dig sia stato rimandato al 2022, il titolo spin-off Shovel Knight Pocket Dungeon pare sia ancora destinato a fare la sua comparsa sul mercato questo inverno (come già anticipato all’evento Nintendo Indie World) e la data verrà svelata dal team di sviluppo, ovvero Yacht Club Games, proprio nei prossimi giorni.

In un recente post sul profilo ufficiale Twitter di Yacht Club Games, è stato comunicato quanto segue:

Sviluppato, come si evince dal Tweet, in collaborazione con Vine2D, lo spin-off Pocket Dungeon mette l’iconico Shovel Knight alle prese con alcuni blocchi in pixel-art che vengono generati proceduralmente. Il cavaliere dovrà fare in modo di eliminarli con l’aiuto di armi, alleati e artefatti pronti a mettere insieme combo devastanti che garantiranno la vittoria al giocatore.

Il titolo presenterà dieci personaggi giocabili e, per proseguire, sarà necessario confrontarsi con pericolosi e mostruosi boss che aspettano proprio il cavaliere Shovel Knight. Diversi giocatori potranno persino competere tra di loro. Lo spin-off Pocket Dungeon verrà reso disponibile nel corso di questo inverno e uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.

After 3 years of work and many late nights perfecting every pixel, we're thrilled to announce that our puzzle-action adventure that we've developed alongside @VINE2D has finally completed development!✨

Get ready to delve into Shovel Knight Pocket Dungeon this winter! pic.twitter.com/IrULGeO0Bb

— Yacht Club Games Is Hiring (@YachtClubGames) November 5, 2021