eFootball 2022: arrivano il posticipo dell’update 1.0.0 e la rimozione del Premium Player Pack

Konami ha recentemente annunciato che la versione 1.0.0 di eFootball prevista per il prossimo 11 novembre 2021 è stato definitivamente posticipato alla prossima primavera, ovvero tra il 21 marzo e il 20 giungo 2022. Konami si dice dispiaciuta di aver disposto il posticipo dell’aggiornamento e comunica quanto segue:

Abbiamo lavorato duramente per rendere disponibile a partire dall’11 novembre 2021 un aggiornamento che porterà nuovi contenuti in-game, tra cui una nuova modalità che permetterà di creare e far crescere un team originale, così come il supporto per i dispositivi mobile. Purtroppo, abbiamo concluso che è necessario più tempo per poter offrire un prodotto di qualità in grado di soddisfare le aspettative dei nostri utenti e per questo abbiamo deciso di posticipare l’uscita dell’aggiornamento.

Oltre alla decisione di posticipare l’aggiornamento in questione, il team di eFootball annuncia la rimozione dei pre-order dell’eFootball 2022 Premium Player Pack, che

include oggetti in-game che potranno essere utilizzati solo dopo l’uscita dell’update v1.0.0 (in primavera, quindi).

I giocatori che hanno effettuato i pre-order, ovviamente, riceveranno il dovuto rimborso, anche se questo, secondo Konami, potrebbe richiedere del tempo. Non è richiesta alcuna operazione da parte dell’utente per ricevere il rimborso. In seguito alla cancellazione del pre-order, i giocatori che desidereranno continuare a giocare ad eFootball, dovranno necessariamente riscaricare il software dopo suddetta cancellazione.

Una buona notizia, invece, riguarda la diffusione di una nuova patch a partire da oggi, 5 novembre 2021. Questa versione (0.9.1) ha lo scopo di eliminare i numerosi bug che sono stati riscontrati dagli utenti durante le sessioni di gioco su eFootball 2022.

Un ultimo annuncio, infine, concerne gli eFootball Point, programmati per scadere prima dell’uscita dell’aggiornamento. Ebbene, la software house sta studiando un modo per evitare la scadenza di tali punti, così da permettere ai giocatori di utilizzarli anche in seguito all’aggiornamento.

eFootball 2022, ricordiamo, è attualmente disponibile gratuitamente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e dispositivi mobile (iOS e Android). Per saperne di più sulle note della patch 0.9.1, visitate senza esitazioni il sito web ufficiale del titolo calcistico.