Rune Factory IV Special arriva dal 7 dicembre su PS4, Xbox One e PC

Rune Factory IV Special verrà lanciato digitalmente per PlayStation 4 , Xbox One e PC tramite Steam il 7 dicembre per € 29,99, hanno annunciato gli editori XSEED Games e Marvelous Europe. Includerà il contenuto scaricabile Another Episode senza costi aggiuntivi. Rune Factory IV Special, remaster del titolo 3DS pubblicato nel 2012 , è stato lanciato per la prima volta su Nintendo Switch a febbraio 2020. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Benvenuti a Selphia, una regione governata dal drago nativo Ventuswil e dal suo sovrano. Dopo essere caduto dal cielo ed essere atterrato sul dorso di un drago amichevole, il protagonista è invitato a vivere nel castello locale e, come nuovo sovrano designato. Ricomincia la sua vita mentre sviluppa la città, esplorando i sotterranei vicini e coltiva il suolo. Iniziate una nuova vita entusiasmante e imbarcatevi in una grande avventura.

Caratteristiche

Un mondo di possibilità coltivate colture, allevate mostri, catturate pesci, preparate piatti gustosi e create potenti attrezzature. Vivete la vita come preferite.

L’avventura vi aspetta: uscite fuori dalle porte della città per esplorare pericolosi dungeon. Usate spade, lance, bastoni e altre armi e magie per personalizzare le tattiche di battaglia mentre formidabili mostri attendono nei sotterranei carichi di trappole. Invitate i cittadini, stringi amicizie con i mostri e diventa più forte insieme.

Create nuovi legami: diventate amici (o più che amici) di un cast di personaggi affascinante e interattivo e sviluppate la città con festival e concorsi stagionali.

Another Episode: Giocate una storia speciale insieme in modalità Newlywed. Sono incluse 13 storie bonus per Another Episode.

DLC e aggiornamenti: Se siete dei fan di Rune Factory IV, mettetevi alla prova con una nuova modalità di difficoltà, poi rilassatevi e godetevi i nuovi filmati di gioco e una nuova sequenza.

Rune Factory IV Special è disponibile per Nintendo Switch e dal 7 dicembre anche per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.