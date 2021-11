Final Fantasy VII The First Soldier: annunciata la data d’uscita

Square Enix ha recentemente annunciato delle importanti notizie legate a Final Fantasy VII The First Soldier, titolo battle royale ambientato all’interno dell’universo dedicato allo storico franchise, che giungerà sugli store digitali di iOS e Android. Ebbene, secondo quanto rivelato nel corso delle recenti ore, la compagnia nipponica ha finalmente svelato la data d’uscita del gioco.

Final Fantasy VII The First Soldier arriverà sulle piattaforme citate in precedenza nella giornata del 17 novembre. Per coloro che non conoscessero tutt’ora il titolo, ecco alcune informazioni sull’opera videoludica:

Final Fantasy VII come non lo avete mai visto prima! Combatti in partite fino a 75 giocatori in questo gioco d’azione che fonde insieme elementi RPG e battle royale. Combatti per entrare nei ranghi dell’unità d’elite SOLDIER della Shinra in questo sparatutto battle royale ad alto numero di ottani, infuso con elementi RPG della serie Final Fantasy.

Scegli uno stile di combattimento, come Guerriero o Stregone, ed elimina i tuoi rivali con ogni mezzo necessario, che si tratti di armi, spade o magia. Sconfiggi i mostri per guadagnare punti esperienza e gil, chiama a raccolta i beniamini dei fan come Ifrit per combattere per te, e prendi un chocobo per sfrecciare e planare sul campo di battaglia.