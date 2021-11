Sherlock Holmes Chapter One: ecco un nuovo video dietro le quinte

Frogwares ha rilasciato un video dietro le quinte che spiega in dettaglio i dettagli delle cinematiche e la realizzazione della storia in Sherlock Holmes Chapter One. La storia principale in SHCO presenta eventi e idee che potrebbero dipingere un quadro di come un giovane Sherlock sia diventato un genio così difettoso e distruttivo nei suoi ultimi anni. Così gran parte della narrazione mette alcuni concetti molto strazianti – trauma, perdita e salute mentale – in primo piano.

Al fine di ritrarre questi momenti con la giusta sensazione ed enfasi, il team cinematografico si è proposto di utilizzare una varietà di tecniche cinematografiche e fotografiche. Ecco le dichiarazioni di Wael Amr, CEO presso Frogwares:

Mentre ci avviciniamo al rilascio di Sherlock Holmes Chapter One, stiamo vedendo un sacco di commenti eccitati per il gioco, che è una sensazione incredibile. Ma vediamo anche una discreta quantità di commenti che paragonano alcune delle nostre cose a titoli molto più grandi e costosi. Capiamo perfettamente la richiesta di giochi tecnicamente impeccabili. Tuttavia, quando un team del nostro calibro crea un gioco, dobbiamo dare la priorità a ciò che conta di più – un’esperienza emotiva che si spera sia più grande della somma delle sue parti tecniche.

È con questa mentalità e comprensione che ci ha permesso di realizzare il gioco senza crunch. Ed è per questo che siamo in grado di pubblicarlo tutto da soli dopo 20 anni in cui siamo stati costretti a cedere sempre parte delle nostre creazioni. Questo è ancora il nostro più grande progetto in termini di dimensioni, tempo di gioco, nuovi sistemi, design open-world e storia. E siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato. Speriamo che piaccia anche a voi.

Il titolo arriverà sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 16 novembre su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5, mentre le versioni PlayStation 4 e Xbox One debutteranno sul mercato in un secondo momento non meglio specificato.