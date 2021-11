Bright Memory Infinite: ecco il nuovo video gameplay

Direttamente caricato sul portale di IGN, i giocatori possono vedere nuovamente in azione Bright Memory Infinite, titolo che arriverà dall’11 novembre su PC, mentre le versioni Xbox Series X/S debutteranno in un secondo momento, anche se non è stato tutt’ora specificato quando. Detto ciò, la clip video, disponibile in calce alla notizia, mostra ben 14 minuti di gameplay dell’opera targata FYQD Studio.

All’interno del video gameplay, il giocatore può farsi un’idea generale del gioco, nel quale si possono vedere diversi combattimenti con la katana per sfidare i nemici in combattimenti corpo a corpo o alcune bocche da fuoco per ingaggiare le forze ostili dalla distanza. Ecco qualche dettaglio sulla storia dell’opera videoludica: