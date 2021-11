Bloober Team fa squadra con Rogue Games per un titolo next-gen PC e console

Bloober Team, noto per Layers of Fear e il più recente The Medium, ha svelato di essere al lavoro con il publisher Rogue Games su un nuovo progetto non ancora annunciato. Si tratterà di un titolo di “prossima generazione” per PC e console e la collaborazione sarà una delle più importanti del publisher..

Il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, ha detto: “Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con Rogue su questo incredibile progetto. Siamo orgogliosi di fare giochi che spingono i confini dell’originalità e dell’immersione, e siamo lieti di lavorare al fianco di una società che condivide la nostra visione”.

Il CEO di Rogue Games, Matt Casamassina, ha inoltre dichiarato: “Abbiamo ammirato i giochi oscuri e stupendi di Bloober per anni, quindi abbiamo capito subito che erano l’unica squadra in grado di rendere giustizia a questo concetto follemente fantastico. Oggi non è il giorno giusto – i giochi indimenticabili, originali e forti richiedono tempo e cura per essere realizzati – ma non vediamo l’ora di annunciare completamente i dettagli di questo progetto in una data successiva”.

Bloober Team è stato protagonista tra le voci che sono girate per circa un anno per aver fatto sapere che stava lavorando ad un horror per un publisher famoso, forse su di un prossimo Silent Hill (che deve ancora essere rivelato). Come tale, lo sviluppatore ha firmato un accordo di cooperazione strategica con Konami, ma non si è ancora visto nulla. Sta anche lavorando ad un nuovo capitolo di Layers of Fear sviluppato su Unreal Engine 5 che uscirà l’anno prossimo.

Le piattaforme devono ancora essere annunciate, ma sono alte le probabilità che sia per Xbox Series X/S, PS5 e PC.