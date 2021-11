Resident Evil Welcome to Raccoon City: ecco il secondo trailer in italiano

In questo periodo Sony Pictures Entertainment sta pubblicando diversi video di Resident Evil Welcome to Raccoon City, adattamento cinematografico tratto dalla storica serie horror Capcom, soffermandosi anche sui diversi personaggi che saranno presenti: Claire, Chris, Leon, Wesker, Jill. Ieri, sui canali internazionali di Sony Pictures era stato pubblicato il secondo trailer ufficiale (dopo quello di ottobre), e oggi è arrivata la versione con il doppiaggio in italiano, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo il testo che accompagna il video:

Un ritorno alle origini del celebre franchise RESIDENT EVIL. Il regista e fan della saga Johannes Roberts riapre i giochi per un’intera e nuova generazione di appassionati. In RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY, quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che il film sarà disponibile nei cinema a partire dal 25 novembre.