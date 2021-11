Star Ocean The Divine Force: paesaggi mozzafiato!

Quest’oggi ci sono novità in casa Square Enix sul loro nuovo titolo Star Ocean The Divine Force. Quest’ultimo nuovo capitolo del franchise è stato mostrato durante gli State of Play!

Nel video possiamo osservare l’accuratezza e il dettaglio dedicato al nuovo capitolo.

Questo tiolo è caratterizzato da una miscela di fantascienza e fantasia, un RPG Action fresco con esperienze di battaglia impegnative ma emozionanti, con movimento ad alta velocità a 360 gradi!

L’opera, che uscirà in occasione dei 25 anni della saga GDR, verrà resa disponibile a partire dal prossimo anno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e Pc sulla piattaforma Steam