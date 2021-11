Elden Ring: un tweet svela le 5 classi del test chiuso

Ieri è stato il giorno del gameplay trailer di Elden Ring, e oggi vi abbiamo portato la nostra anteprima relativa proprio a quei 15 minuti che hanno fatto la felicità dei tanti fan in trepida attesa del 22 febbraio.

Poco fa invece, sul profilo ufficiale Twitter del gioco targato FromSoftware e Bandai Namco, sono state mostrate le immagini delle cinque classi che saranno presenti nella fase test chiuso che sarà disponibile tra una settimana (dal 12 al 15 novembre): si tratta di Warrior, Enchanted Knight, Prophet, Champion e Bloody Wolf. Che traducendo alla lettera diventano Guerriero, Cavaliere Incantato, Profeta, Campione e Lupo Sanguinario.

Se le immagini recenti sono state da indicazione, il Guerriero brandirà due lame, un bastone a doppia lama e una spada a due mani insieme a un arco e una freccia. Il Cavaliere Incantato dovrebbe essere capace di lanciare incantesimi magici come la pioggia di proiettili e il raggio devastante visto contro il boss corazzato a cavallo.

Queste classi dovrebbero funzionare come modelli per i giocatori per scegliere determinati stili di gioco. Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Lasciandovi al tweet qui sotto, che annuncia l’arrivo di questi 5 coraggiosi tarnished verso il mare di nebbia, vi rimandiamo anche ai contenuti della collector’s edition.