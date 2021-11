Da oggi 5 novembre è possibile scaricare Tales of Luminaria, nuovo progetto di Bandai Namco della celebre saga Tales of per dispositivi mobile (Android, iOS). Il gioco in questione è un Action RPG in stile anime, che racconta, all’interno di un mondo nuovo, le storie intrecciate di 21 personaggi. Può essere scaricato da App Store e Google Play.

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. Qui invece, il sito ufficiale.