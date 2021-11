Fast & Furious Spy Racers Rise of Sh1ft3r sfreccia su console

Quest’oggi Outright Games, in collaborazione con Universal Games and Digital Platforms ha annunciato oggi il lancio di Fast & Furious: Spy Racers Il ritorno della SH1FT3R. Sviluppato da 3D Clouds,

Ispirato alla serie Fast & Furious: Piloti sotto copertura nel gioco la celebre organizzazione criminale SH1FT3R è tornata e i Piloti sotto copertura dovranno impedirgli di impossessarsi di un veicolo altamente tecnologico, che nelle mani sbagliate potrebbe scatenare il caos.

Vesti i panni dei tuoi personaggi preferiti quali Tony Toretto, Echo, Cisco, Layla Gray, o persino in quelli dei membri della famigerata banda degli SH1FT3R, tra cui Shashi Dar, Moray, Rafaela Moreno e molti altri

LA SH1FT3R È TORNATA – Gareggia nei panni dei tuoi personaggi preferiti di Piloti sotto copertura, tra cui Tony Toretto, Echo, Cisco, Layla Gray, o persino nei panni dei membri della famigerata organizzazione SH1FT3R nella modalità multigiocatore. Sfrutta alcuni gadget hi-tech per conquistare la vittoria e sfreccia in diversi tracciati in un torneo mondiale.

– Gareggia nei panni dei tuoi personaggi preferiti di Piloti sotto copertura, tra cui Tony Toretto, Echo, Cisco, Layla Gray, o persino nei panni dei membri della famigerata organizzazione SH1FT3R nella modalità multigiocatore. Sfrutta alcuni gadget hi-tech per conquistare la vittoria e sfreccia in diversi tracciati in un torneo mondiale. MODALITÀ COOPERATIVA IN LOCALE E MULTIPLAYER – I Piloti sotto copertura devono mostrare al mondo di essere i più veloci, tosti e talentuosi! Personalizza i veicoli con skin sbloccabili e gareggia contro avversari online, piloti controllati dall’IA e amici, grazie alla modalità cooperativa in locale e multiplayer online.

– I Piloti sotto copertura devono mostrare al mondo di essere i più veloci, tosti e talentuosi! Personalizza i veicoli con skin sbloccabili e gareggia contro avversari online, piloti controllati dall’IA e amici, grazie alla modalità cooperativa in locale e multiplayer online. COMBATTI PER TAGLIARE IL TRAGUARDO – Ci vorrà più della velocità per vincere questa sfida. Sfruttando 15 armi da spia ispirate alla serie originale di Netflix, i Piloti sotto copertura dovranno eliminare gli avversari per conquistare la vittoria.

“Siamo davvero felici che Fast & Furious: Spy Racers Il ritorno della SH1FT3R possa ora sfrecciare su console e PC. Abbiamo davvero apprezzato collaborare con Universal Games and Digital Platforms per portare questa celebre serie e i suoi personaggi nel mondo dei videogiochi”,

ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games.

“Pensiamo che il gioco sia più che all’altezza del suo titolo! È una corsa sfrenata, piena di auto veloci, gadget incredibili, azione intensa e divertimento per tutta la famiglia”.

“Fast & Furious: Spy Racers Il ritorno della SH1FT3R dimostra che il franchise di Fast & Furious continuerà a conquistare i fan con nuovi contenuti e avventure, raggiungendoli ovunque siano”

Ha dichiarato Jim Molinets, vicepresidente senior della produzione di Universal Games and Digital Platforms.

“Il nuovo gioco espande tutti gli elementi speciali che contraddistinguono la serie, dalla storia coinvolgente all’azione ad alta velocità, dimostrando ulteriormente la forza e la resistenza del marchio”.

è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital. Presto sarà disponibile anche per PlayStation 5 e Xbox Series