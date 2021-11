Final Fantasy XIV: Endwalker è stato posticipato al 7 dicembre

Square Enix ha posticipato la nuova espansione Endwalker, del titolo MMORPG Final Fantasy XIV, dalla sua precedentemente data prevista per il 23 novembre al 7 dicembre. Inoltre, la patch 6.01 è prevista per il 21 dicembre, mentre la patch 6.05 per il 4 gennaio 2022.

La patch 6.0 includerà nuove città ( Old Sharlayan), nuove aree come Thavnair, nuove missioni, nuovi raid; Inoltre il Festival non sarà più disponibile; verranno aggiunte nuove azioni e le azioni esistenti verranno modificate; verranno apportate ulteriori modifiche in modo che la difficoltà di trasportare gli oggetti HQ non aumenti in modo significativo; saranno presenti mini giochi riguardanti la Pesca; l’EXP e i gil ricompensati dai livelli di artigianato e pesca che richiedono un numero elevato di oggetti sono attualmente troppo alti e verranno ridotti.

La società ha anche pubblicato un trailer di lancio per Endwalker. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Endwalker porta la storia di Hydaelyn e Zodiark a una conclusione. Svelare i suoi misteri e vincere le sue sfide non sarà un’impresa comune.

Tuttavia, all’ombra del loro trionfo, il Guerriero della Luce e i Discendenti della Settima Alba sono finalmente a casa. In loro assenza, è sorta una minaccia ancora più grande del fulgido oblio, secondo gli eventi degli Ultimi Giorni. Tutti si disperano, la miriade di conflitti ora devastano la terra e non è possibile che prevedere la fine della vita nella Sorgente.

Questa storia – di una stella e delle sue anime – vedrà il Guerriero della Luce viaggiare a nord verso Sharlayan e a est fino a Thavnair, forgiare un percorso verso il cuore dell’Impero Garlean e ascendere ai cieli per mettere piede sulla stessa luna si. La prima grande saga di Final Fantasy XIV si avvicina alla sua attesissima conclusione.

Final Fantasy XIV è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.