Fable: il reboot di Lionhead Studios è in sviluppo da 4 anni

Playground Games ha in uscita Forza Horizon 5 il 9 novembre, ma sta anche lavorando a Fable , un reboot del franchise classico di Lionhead Studios che è stato annunciato all’Xbox Showcase dello scorso anno. I dettagli sono stati abbastanza scarsi anche se Anna Megill, che era una scrittrice senior di Control , è confermata come la scrittrice principale . Sarà anche sviluppato su ForzaTech secondo un elenco di lavoro.

Tuttavia, in un recente tweet dell’ingegnere capo Tom Golton fornisce alcune informazioni su quanto tempo il progetto è in lavorazione. Celebrando un altro anno di lavoro presso lo studio, Golton ha dichiarato:

4 anni di lavoro su Fable presso @WeArePlayground. Sono così entusiasta di questo gioco.



Ciò significherebbe che è in lavorazione dal 2017, con voci che circolano già nel 2018. Tieni presente che questo potrebbe includere la pre-produzione e che lo sviluppo potrebbe non essere iniziato più tardi. Apparentemente non uscirà prima del 2023 insieme a titoli come Perfect Dark e Avowed. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Per ogni scelta, una conseguenza. Mettete alla prova il vostro coraggio . Senza Fiale della Resurrezione e nemici ancora più letali con cui lottare, riuscirai a sopravvivere?

Caratteristiche

Forgiate un eroe in base alle vostre azioni: migliora ed potenzia un eroe o un cattivo attraverso le azioni scelte e il percorso seguito, sia esso nel bene, nel male o nel mezzo.

Costruite la vostra leggenda vivente: attraverso azioni e azioni, fatevi un nome per voi stessi in tutto il paese. Reclutate alleati e seguaci. Guadagnate gloria o notorietà. Quale sarà la vostra scelta? Con un sistema di illuminazione completamente nuovo, una nuova interfaccia, tutte le nuove trame, modelli e gameplay, e l’esperienza definitiva di Fable in full HD.

Fable è attualmente previsto per Xbox Series X/S e PC.