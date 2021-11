Milan Games Week 2021: uno sguardo verso l’intersezionalità nel panel In My Shoes

La Milan Games Week 2021 vuole raccontare il mondo del gaming in ogni sfaccettatura, comprese anche alcune problematiche, o comunque legate a determinati pregiuduzi su categorie e identità sociali e culturali. Il panel In My Shoes parlerà proprio di questo durante la tre giorni milanese dal 12 al 14 novembre.

In uno degli aggiornamenti sui canali social di Cartoomics, quest’anno unitosi alla fiera anche nel nome, il panel viene presentato così:

“Perché il mondo del gaming e quello dell’esport faticano ancora a essere inclusivi a 360°?

Com’è percepita l’intersezionalità dal mondo videoludico?

Queste e altre domande saranno il topic di “In My Shoes”, panel che si terrà sul palco centrale di Milan Games Week & Cartoomics il 12, 13 e 14 novembre.

Saranno presenti ospiti d’eccezione e ci sarà la possibilità di raccontare la propria esperienza, ma non vogliamo spoilerarvi troppo!