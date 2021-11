Gran Turismo 7: nuovi trailer evidenziano la messa a punto e i circuiti realistici

Gran Turismo 7 ha ricevuto una discreta quantità di marketing nelle ultime settimane con diversi trailer dietro le quinte. Il creatore di queste serie di funzionalità, Kazunori Yamauchi, discute ogni aspetto del gioco. Altri due trailer sono trapelati tramite GT Planet.

I sottotitoli sono in spagnolo, ma i trailer offrono uno sguardo alla messa a punto e ai brani del gioco. A differenza di Gran Turismo Sport, i giocatori possono personalizzare varie parti dell’auto dal motore e le sospensioni alla frenata insieme all’aggiunta di compressori. Apparentemente Gran Turismo 7 includerà il maggior numero di parti di tuning della serie.

Per quanto riguarda le piste, Yamauchi non descrive nel dettaglio tutti i diversi circuiti ma parla del processo di scansione e di come le tracce hanno una realtà tangibile. Il trailer fornisce anche uno sguardo ad altre auto come La Ferrari, Aston Martin One-77 e Aston Martin Vulcan. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Gran Turismo 7 riunisce tutte le funzionalità migliori del simulatore di guida realistico. Piloti competitivi e occasionali, collezionisti, amanti della messa a punto, progettisti di livree e fotografi: tutti troveranno la loro traiettoria grazie alle fantastiche modalità di gioco offerte, incluse le popolari modalità campagna, Arcade e Accademia di guida.

Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation, acquista, metti a punto e gareggia nel corso dell’appagante campagna per giocatore singolo man mano che sblocchi nuove auto e sfide. Se ami la competizione diretta, affina le tue abilità e gareggia nella modalità Sport. Con oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno, Gran Turismo 7 ricrea l’aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne super car con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni auto si comporta diversamente sugli oltre 90 tracciati, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, con condizioni climatiche dinamiche.

Gran Turismo 7 uscirà per PlayStation 5 e PlayStation 4 il 4 marzo 2022.