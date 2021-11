Ondeh Ondeh: annunciato il nuovo gioco di Metronomik

Metronomik, il team che ha sviluppato No Straight Roads, ha annunciato Ondeh Ondeh, gioco sempre incentrato sul suono, in arrivo su piattaforme next-gen. Per l’occasione è stato pubblicato un video di presentazione che mostra anche una breve parte di gameplay e che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo il comunicato del team:

METRONOMIK è orgogliosa di annunciare il nome del loro secondo gioco ONDEH ONDEH, un gioco completamente nuovo che è attualmente in produzione per la piattaforma next-gen.

Sviluppato dal team dietro NO STRAIGHT ROADS (PS4, XBOX, NINTENDO SWITCH e PC tramite EPIC GAMES STORE) e NO STRAIGHT ROADS: ENCORE EDITION (2021, PC via Steam), ONDEH ONDEH sarà anch’esso un gioco audio-centrico, ma in un modo totalmente diverso. Sarà ambientato in un contesto più strano e fantastico.

“NO STRAIGHT ROADS è stato amato da molti per i suoi leggeri accenni di identità malese che rispecchiano il team di sviluppo e i doppiatori inglesi”, ha detto Wan Hazmer, CEO e Game Director di Metronomik. “Grazie alla calorosa accoglienza in tutto il mondo, ora abbiamo la fiducia di andare fino in fondo con la nostra cultura malese“.

Prendendo il nome dall’omonimo dolce malese, darà ai giocatori una storia affascinante che si intreccia meravigliosamente con accattivanti quantità di esplorazione, arte e cultura malese.

Non è ancora classificato dall’ESRB.

Qui sotto potete vedere il tweet con il filmato. Non sono state annunciate le piattaforme né il periodo d’uscita.

We're thrilled to announce the name of our second game, Ondeh Ondeh, named after the popular dessert in Malaysia!

It'll still be audio-centric like #NoStraightRoads, but weirder and more fantastical.

Follow our new Twitter channel for more updates! @OndehOndeh_EN #OndehOndeh pic.twitter.com/PzfqQg24yW

— Metronomik (@MetronomikIncEN) November 6, 2021