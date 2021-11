Edge of Eternity: su console ad inizio 2022

Durante il recente French Direct Showcase è stato annunciato che la versione console di Edge of Eternity arriverà nel primo trimestre del 2022. Già disponibile su PC, il gdr sviluppato da Midgar Studio e pubblicato da Dear Villagers sarebbe dovuto arrivare a fine 2021. Ora invece sappiamo che sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S all’inizio del prossimo anno.

Durante lo showcase francese è stato anche pubblicato un video che mostra le novità in arrivo nell’aggiornamento 1.1 su PC (e che saranno presenti anche all’uscita della versione console) che sarà disponibile da lunedì 8 novembre. L’update aggiunge nuove missioni, mostri, dialoghi e incantesimi, oltre a una serie di modifiche al bilanciamento e miglioramenti in generale sulla qualità di gioco.

Informazioni sul gioco:

In Edge Of Eternity, i giocatori si uniscono ai protagonisti Daryon e Selene nella loro ricerca personale per trovare una cura per una Corrosion che consuma tutto, mentre combattono battaglie a turni tattiche. La colonna sonora è composta da Cédric Menendez, con il contributo del leggendario compositore di RPG Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Final Fantasy XV, Xenoblade Chronicles).

Caratteristiche:

Una storia avvincente, ricca di colpi di scena e momenti emozionanti

Un meraviglioso mondo fantasy da esplorare

Battaglie epiche con un sistema di combattimento strategico a turni unico

Personaggi carismatici e indimenticabili

Una splendida colonna sonora realizzata in collaborazione con Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger e Xenoblade Chronicles)

Un sistema di produzione di elementi avanzato

Una bestia coraggiosa e adorabile con cui fare amicizia

Più di 50 ore di gioco!

Qui sotto potete vedere il filmato mostrato durante il French Direct Showcase.