Dopo il teaser di questa estate che ufficializzava l’uscita per il 2022, Netflix ha pubblicato oggi un nuovo trailer di Stranger Things 4, dal titolo “Benvenuti in California”, dove si vedono Eleven e gli altri prepararsi alle vacanze di primavera. Qualcosa però non andrà proprio secondo i piani.

Non è stata ancora annunciata la data d’uscita, ma è lecito pensare che questa quarta stagione di Stranger Things possa essere pubblicata in primavera 2022.