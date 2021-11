God of War su PC supporterà anche l’AMD FSR

L’annuncio di God of War su PC ha fatto molto felici gli appassionati ma al contempo fatto storcere il naso ad alcuni utenti su console, nonostante oramai il titolo targato Sony Santa Monica Studio sia disponibile da tanti anni sugli scaffali nei negozi in esclusiva su PlayStation 4, dove su PlayStation 5 è possibile giocarci con diversi miglioramenti grazie all’update next-gen, il quale ha introdotto i 60 fotogrammi al secondo e non solo. Ebbene, parlando proprio della suddetta versione, che vi ricordiamo arriverà dal 14 gennaio 2022, sono arrivate diverse novità all’orizzonte.

Secondo quanto svelato ufficialmente dalla pagina di AMD, siamo recentemente venuti a conoscenza che God of War su PC sfrutterà pienamente l’AMD FSR (FidelityFX Super Resolution). Quest’ultima, esattamente come il DLSS, permetterà ai giocatori di ottenere più framerate utilizzando direttamente l’IA della scheda grafica senza scendere a troppi compromessi con la qualità dell’immagine. Insomma, anche i possessori delle ultime schede video targate AMD potranno attingere a questa tecnologia e sfruttarla come si deve in God of War.