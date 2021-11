Marvel’s Avengers: gli sviluppatori mostreranno in azione Spider-Man la prossima settimana

Arrivano buone nuove da parte di Crystal Dynamics e Square Enix per quanto riguarda Marvel’s Avengers, titolo disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. L’opera certamente non è stata ben accolta positivamente dal pubblico e critica, ma nonostante questo, gli sviluppatori stanno tutt’ora pubblicando dei contenuti post-lancio per riuscire a creare dei solidi contenuti, come quelli annunciati nei giorni precedenti con annessa roadmap.

Però, uno degli argomenti più interessanti e che hanno incuriosito i giocatori sin dal lancio è stata l’introduzione dell’amichevole Spider-Man di quartiere all’interno della produzione, ancora non avvenuta purtroppo. Scendendo nei particolari, secondo quanto annunciato dall’account Twitter Marvel’s Avengers Updates, è stato rivelato nell’ultima livestream che il character sarà rivelato ufficialmente la prossima settimana in un altro stream. Insieme a lui vedremo anche i suoi costumi.

Insomma, carissimi fan dell’Uomo Ragno, non dovrete aspettare tantissimo tempo per vederlo in azione all’interno di Marvel’s Avengers.