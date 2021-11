Shin Megami Tensei V: il nuovo trailer mostra il demone Mara

Come oramai è lecito aspettarci, anche quest’oggi, ATLUS ha pubblicato un nuovo video giornaliero per la sua creatura, ossia Shin Megami Tensei V, titolo che giungerà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 12 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Oramai mancano pochi giorni per l’arrivo sul mercato del nuovo capitolo JRPG, e tantissimi appassionati del gioco non vedono l’ora di testare con mano tutte le novità dell’opera videoludica.

Intanto, per stuzzicare l’appetito ai giocatori, ATLUS ci presenta il demone Mara, che da come potete vedere già dalla clip video, quest’ultimo possiede una forma piuttosto bizzarra. Nel frattempo, ecco alcuni dettagli del gioco:

Divinità e demoni si affrontano in un mondo che sta morendo… Sarai tu a deciderne il destino in Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch. In questo vasto RPG dovrai vestire i panni di una creatura potentissima, il Nahobino, per combattere contro o al fianco di centinaia di demoni in una terra profanata. Né umano né demone, il Nahobino e i suoi amici devono decidere cosa merita di essere salvato… e prepararsi a sacrificare tutto il resto.

Un liceale come tanti, ti ritrovi in un mondo che si sta sgretolando, fra i resti di una Tokyo che non c’è più. Distrutto dalla guerra, l’Aldilà conosciuto come Da’at cela molti segreti fra le sue rovine ed è disseminato di pericoli. Per sopravvivere all’assalto dei demoni in queste terre desolate non puoi fare altro che accettare l’aiuto di un misterioso personaggio, Aogami. Dalla vostra fusione nasce il Nahobino, una creatura maledetta in grado di combattere i demoni o farseli amici. Con questo nuovo potere, dovrai scoprire cos’è successo a Tokyo e decidere il destino del mondo.