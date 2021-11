Call of Duty Warzone: diamo un primo sguardo alla mappa Caldera

Come ben saprete, da due giorni Activision e Sledgehammer Games hanno recentemente pubblicato Call of Duty Vanguard, nuovo capitolo dell’atteso sparatutto in prima persona, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. In questi ultimi giorni, i giocatori stanno provando con mano l’opera nelle tre modalità: Campagna, Multigiocatore e Zombie, ma intanto, qualcosa è stato scoperto per quanto riguarda su Call of Duty Warzone.

Dopo aver pubblicato delle nuove clip, le quali vedono l’epilogo tra Stitch e Adler, nel corso delle recenti ore, su Twitter, è stata svelata la nuova mappa Caldera, che arriverà con il debutto della prima stagione sul battle royale. Da quanto si può vedere dallo scatto, non solo possiamo farci un’idea sulla grandezza della mappa, ma anche di alcuni luoghi come Airport, Submarine Base, Volcano e tanti altri visibili nell’immagine.

Inoltre, per coloro che non lo sapessero, chi acquisterà Call of Duty Vanguard avrà diritto ad un Accesso Anticipato di 24 ore quando arriverà l’aggiornamento per Call of Duty Warzone, giocando un giorno prima rispetto agli altri a tutte le novità che introdurranno gli sviluppatori nel battle royale.