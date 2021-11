The Last of Us: Neil Druckmann ha completato il suo impegno per la serie TV

La produzione legata alla serie televisiva HBO di The Last of Us prosegue senza intoppi e a quanto pare una parte dei lavori è stata completata. Si tratta dell’impiego di Neil Druckmann, game director della serie e impegnato anche nella scrittura e nella direzione di alcuni episodi della serie TV. A comunicarlo è stato lo stesso Druckmann tramite il suo profilo Twitter.

Quell’entusiasta di tornare presso Naughty Dog ci fa presagire che qualcosa di grosso stia bollendo in pentola e che il buon Neil sia contento di tornare a lavorare presso il suo studio.

Alas… my time in Canada has come to an end. To the best tv crew in the world, thank you for your incredible work, your passion, and for making me feel so welcome! I will miss you terribly!

Excited to return to Naughty Dog (and some warmer weather!) ♥️ 🇨🇦 pic.twitter.com/A9hsy7gPpA

— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) November 7, 2021