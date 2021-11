Elden Ring: rivelate le dimensioni per le console Xbox

Elden Ring è ancora a più di tre mesi dal lancio, grazie al suo recente ritardo, ma anche così, c’è stato un flusso costante di nuovi aggiornamenti sul gioco, con nuovi dettagli e informazioni. Di recente è stato pubblicato un aggiornamento sulla dimensione del file di gioco per le console Xbox.

La pagina di Elden Ring su Xbox Store è stata recentemente aggiornata e, secondo la pagina, per poter scaricare il titolo di FromSoftware su Xbox Series X/S e Xbox One sono necessari circa 50 GB di spazio di archiviazione. Occupare una memoria di 50 GB è abbastanza normali per gli standard attuali, e sebbene i giochi passati di FromSoftware sono sempre stati significativamente più piccoli, è doveroso pensare che Elden Ring sarà un gioco open world a tutti gli effetti. Di recente, Bandai Namco ha anche rivelato i dettagli completi delle specifiche per il gioco su tutte le piattaforme, confermando il supporto per 4K, 60 FPS e ray-tracing per il gioco su PC, PS5 e Xbox Series X. Inoltre un test a rete chiusa del gioco inizierà il 12 novembre. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno.



Caratteristiche

Un mondo sconfinato e sorprendente : un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Esplorate l’ignoto e combattete minacce mortali in un mondo in cui la sopravvivenza è una conquista.

: un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Esplorate l’ignoto e combattete minacce mortali in un mondo in cui la sopravvivenza è una conquista. Un dramma epico che nasce dal mito : vivete una storia sfaccettata narrata in sequenze . Un dramma epico in cui le vicende di ciascun personaggio si intrecciano sullo sfondo dell’Interregno .

: vivete una storia sfaccettata . Un dramma epico in cui . modalità online: oltre alla modalità multiplayer classica, che permette di connettersi direttamente agli altri giocatori ed esplorare insieme, il gioco include una funzione asincrona online che rende tangibile la presenza di altri eroi.

Elden Ring verrà lanciato il 25 febbraio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.