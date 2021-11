Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: nuova clip sulle location di Sinnoh

Finalmente manca poco all’uscita dei remake dei giochi di quarta generazione dei mostriciattoli tascabili: stiamo ovviamente parlando di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. I due remake, in arrivo tra una decina di giorni, si sono ultimamente mostrati in diversi trailer che ne hanno mostrato i capipalestra, i team malvagi e i Pokémon leggendari.

Ultimamente, sul profilo Twitter ufficiale di Nintendo, sono state pubblicate altre piccole panoramiche dei giochi in formato trailer. La clip riguarda varie location in cui i giocatori si imbatteranno mentre si avventurano nella moderna Sinnoh con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Tra i vari luoghi, abbiamo potuto osservare qualche città di Sinnoh. In generale, dalla piccola clip, si sono visti: la città iniziale di Duefoglie, il Laboratorio del Professor Rowan, Sabbiafine, Giubilopoli, Mineropoli, Giardinfiorito, Rupepoli e il covo del Team Galassia. Questa veloce panoramica sui luoghi più celebri degli originali Pokémon Diamante e Perla, è accompagnata da una soundtrack nostalgica che farà piacere agli amanti di vecchia data dei titoli originariamente usciti su Nintendo DS.

Inoltre, Nintendo ha pubblicato anche due outfit esclusivi per gli avatar, che si rifanno ai vestiti di Pokémon Platino. Questi due outfit potranno essere richiesti tramite la funzione “Dono Segreto” se il gioco è stato pre-ordinato. Questo è quanto è stato detto dal profilo ufficiale di Nintendo:

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, ovvero i remake dei titoli per DS del 2006, verranno resi disponibili a partire dal giorno 19 novembre 2021, in esclusiva per Nintendo Switch. Di seguito potrete vedere i post pubblicati dalla Grande N su Twitter.

From quaint towns brimming with nature to sprawling cities, the Sinnoh region is filled with amazing places to explore! #PokemonBrilliantDiamond #PokemonShiningPearl pic.twitter.com/t6KMpsaXlF

Get the Platinum Style outfit as a special early-purchase bonus of #PokemonBrilliantDiamond and #PokemonShiningPearl and dress like the protagonist of Pokémon Platinum Version.

Receive it by choosing Get via Internet from the Mystery Gift function in game through 2/21/22. pic.twitter.com/bhhVMmUTFJ

