Hogwarts Legacy sarà lanciato dopo Animali Fantastici 3

Svelato per la prima volta più di un anno fa, Hogwarts Legacy è passato in secondo piano da allora. Non solo non è stato più mostrato dalla sua rivelazione e Warner Bros. come gli sviluppatori del gioco di Avalanche Software non hanno nemmeno detto molto al riguardo, a parte quando hanno ritardato il gioco dalla finestra di lancio del 2021 al 2022.

In una recente intervista con la rivista Toy World, alla domanda su come sarà il 2022 per il franchise di Wizarding World, il direttore generale della Warner Bros. Rachel Wakley ha detto che il prossimo film di Animali fantastici e Hogwarts Legacy saranno le due grandi novità per l’IP nel 2022 e sembrava suggerire che quest’ultimo uscirà dopo il film, la cui uscita è attualmente prevista per aprile. Di seguito l’intervista:

Abbiamo due versioni principali; un film e un gioco, che sicuramente genereranno un’incredibile eccitazione tra i fan. Il primo è l’uscita cinematografica di Animali fantastici: I segreti di Silente, ora annunciato in uscita l’8 aprile nel Regno Unito. La terza puntata sarà sicuramente una delle preferite dai fan. La seconda major release del 2022 sarà un nuovo gioco per console: Hogwarts Legacy. La reazione al trailer per questo è stata sorprendente e sembra destinata a essere un enorme successo. Sappiamo che il gioco è una parte così importante del mercato e in cui dobbiamo essere coinvolti. Da quello che abbiamo visto, il lancio varrà la pena aspettare e offrirà un modo unico per i fan di interagire con il franchise .



Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo nato dai libri di Harry Potter. Parti per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e nuove dove potrai scoprire animali fantastici, personalizzare il tuo personaggio, preparare pozioni, imparare a lanciare incantesimi e sviluppare talenti per diventare il mago che sogni di essere.

Hogwarts Legacy sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.