Scorn rimandato al 2022, la conferma arriverà presto

Il nuovo horror sviluppato in prima persona da Ebb Software, ovvero Scorn, è stato ufficialmente rimandato all’anno prossimo. Si tratta dell’ennesimo (ma non inaspettato) rinvio per questo povero e sciagurato 2021, davvero ricco di posticipi, ma un po’ spoglio di uscite videoludiche.

Ebbene, questo FPS horror artisticamente ispirato alle opere del pittore svizzero H.R. Giger, è in lavorazione da molto tempo. Si pensi che il progetto venne avviato grazie ad una campagna Kickstarter cominciata nel lontano 2014. Per la prima volta, però, venne presentato solo l’anno scorso, quando si mostrò con primi veri momenti di gameplay.

A quel tempo, Ebb Software aveva fissato il 2021 come anno d’uscita. Giunti alla sua fine, però, non avevamo dubbi che sarebbe stato rimandato all’anno seguente, ovvero al 2022. Sulla pagina Kickstarter, gli sviluppatori hanno ammesso che Scorn verrà posticipato e che l’annuncio effettivo avverrà (presumibilmente) il 10 dicembre 2021, ovvero il giorno dopo i The Game Awards:

Per la cronaca, sì, il gioco è slittato al 2022 e a dicembre vi forniremo una conferma ufficiale per il ritardo. Il posticipo doveva essere annunciato ad ottobre cause di forza maggiore ci hanno costretto ad aspettare. Potremmo annunciarlo il 10 dicembre, ma se così non fosse, non vi arrabbiate troppo con noi.

Il team ha poi continuato così:

Ad alcuni non piace troppo quando gli sviluppatori rimangono in silenzio per un periodo di tempo prolungato. Vi confermiamo che ci facciamo vivi in base alle fasi di produzione. Non ci aiuta comunicarvi ogni fase del processo di sviluppo. Vogliamo dedicarci pienamente al nostro gioco e più ci concentriamo, più lo concluderemo velocemente. Questa è la nostra priorità fondamentale.

Continuando, inoltre, Ebb Software cita il caso Cyberpunk 2077:

C’è un motivo per cui le grandi aziende mostrano filmati in CGI realizzati da un altro studio. Non vogliono interrompere il processo creativo per creare trailer nel bel mezzo dei lavori. CD Projekt Red, a tal proposito, ha mantenuto un’ottima PR per il suo Cyberpunk 2077. Tuttavia, quando il gioco necessitava di un posticipo di almeno un anno, il clamore del pubblico e la pressione esercitata dagli azionisti si sono rivelati più importanti. Ecco perché non creiamo contenuti di marketing.

Ancora non è stata fornita alcuna data o finestra di lancio di Scorn per il 2022. Sappiamo solamente che il titolo sarà giocabile su Xbox Series X/S e PC.