Milan Games Week 2021: Soulstice tra i protagonisti delle prime giornate

La Milan Games Week 2021 è alle porte e, al suo esordio, il pubblico potrà aspettarsi la presentazione di Soulstice di Reply Game Studios e Modus Games. Le due aziende hanno annunciato la loro partecipazione all’evento di Milano per le giornate che vanno dal 12 al 14 novembre (presso Rho Fiera Milano).

Fabio Pagetti (Game & Creative Director) e Christian Ronchi (Lead Artist) di Reply Game Studios saliranno sul palco principale il 12 novembre alle ore 11:30 per presentare Soulstice al pubblico della Milan Games Week 2021. Durante questo intervento, il team si concentrerà sulle protagoniste del gioco, Briar e Lute e su come queste abbiano preso vita all’interno di Soulstice (si partirà dalla fase di concept fino a quella dell’implementazione).

Il Game Director, Fabio Pagetti, ha così commentato la sua partecipazione alla Milan Games Week 2021:

Dopo la presenza in digitale a E3 2021 e alla gamescom 2021, siamo contenti di parlare di Soulstice per la prima volta in occasione di un evento fisico, per di più in Italia dove abbiamo le nostre radici. Milan Games Week rappresenta un’opportunità speciale per noi: incontri dal vivo come questo ci danno l’energia che ci serve per realizzare il nostro progetto e soddisfare aspettative dei giocatori di tutto il mondo.

Soulstice si rivelerà un titolo fantasy in cui le due sorelle sopracitate (doppiate entrambe da Stefanie Joosten di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain) sono state trasformate in una Chimera: Briar ha ottenuto abilità sovrumane, ma Lute è stata sacrificata per diventare la sua Ombra, uno spirito con poteri mistici. Quando la città di Ilden viene attaccata degli Spettri, le due sorelle vengono inviate in missione per fermare l’invasione. A questo link potrete prendere visione del trailer lanciato durante la gamescom 2021.

Per ulteriori dettagli inerenti al titolo, in arrivo nel 2022 su PC, visitate la pagina web ufficiale e il profilo Twitter del gioco. Inoltre, non perdetevi l’incontro degli sviluppatori alla Milan Games Week 2021!